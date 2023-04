Hanoi (VNA) - Le ministère de la Santé, en collaboration avec l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, la Fédération de la jeunesse du Vietnam, l’Association des jeunes médecins vietnamiens et le Bureau de représentation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) au Vietnam, a organisé samedi 8 avril à Hanoi un meeting en écho à la Journée mondiale de la santé 2023 sur le thème «La santé pour tous».

La ministre de la Santé, Dào Hông Lan lors du meeting en l’honneur de la Journée mondiale de la santé. Photo : VNA

Soigner la santé de la population a toujours été l’une des grandes priorités du Vietnam pour qui, investir dans les soins de santé égale investir dans le développement, a déclaré la ministre de la Santé, Dào Hông Lan.

Elle a déclaré que l’événement visait à transmettre le message sur les pratiques d’amélioration de la santé pour la prévention et le contrôle des maladies, pour changer des vies et pour un Vietnam plus sain.

De son côté, la représentante en chef de l’OMS au Vietnam, Angela Pratt, a salué les progrès spectaculaires du pays dans l’amélioration des conditions de vie de la population.

Afin d’améliorer la qualité des services de santé, de résoudre les problèmes de vieillissement de la population, des maladies contagieuses et des impacts du changement climatique sur la santé humaine, le Vietnam doit renforcer la coopération multilatérale et compter notamment sur ses jeunes médecins, a-t-elle recommandé.

Lors de l’événement, les délégués se sont joints à un spectacle de danse de masse et à une marche pour la santé. À l’occasion, des milliers de personnes à Hanoi ont été dépistées pour des maladies et ont reçu des conseils sur le traitement à l’aide d’une application de soins de santé par plus de 150 médecins des hôpitaux de la ville. – VNA