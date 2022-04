Une chaîne de production d'équipements électroniques d'éclairage pour automobiles à Vietnam Stanley Electric Company Limited, à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La Journée mondiale de la propriété intellectuelle (PI) 2022 se tient le 26 avril sur le thème "La PI et les jeunes : innover pour un avenir meilleur".

L'événement est une bonne occasion pour les jeunes de mieux comprendre comment les droits de propriété intellectuelle peuvent soutenir et concrétiser leurs idées. Il permet aussi d'honorer l'innovation et la créativité dirigées par les jeunes, a déclaré Dinh Huu Phi, chef du Département de la propriété intellectuelle du ministère des Sciences et des Technologies, lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information (VNA).

Actuellement, le Département de la propriété intellectuelle continue de collaborer avec les universités dans la formation des étudiants sur les connaissances concernant la propriété intellectuelle. Il se concentre également sur l'application des sciences et technologies modernes dans la formation des jeunes sur la propriété intellectuelle.

Dinh Huu Phi, chef du Département de la propriété intellectuelle. Photo: VNA



Récemment, le Département de la propriété intellectuelle a signé un protocole d'accord avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur la mise en œuvre d'un projet de création d'un environnement de propriété intellectuelle au Vietnam, a-t-il indiqué.

Le Département a mis en place un comité de coordination du réseau des Centres d'appui à la technologie et à l'innovation (TISC) et des Centres pour la propriété intellectuelle et le transfert de technologies (IP-HUB), a-t-il ajouté.

Par ailleurs, des dizaines d'ateliers de formation sur la recherche d'informations et la rédaction de descriptions d'inventions pour les membres du réseau TISC et IP-HUB, ont été organisés.

Dans les temps à venir, l'OMPI continuera de collaborer avec le Département de la propriété intellectuelle pour mettre en oeuvre un programme de consultation à distance sur la commercialisation de technologies et un programme de consultation pour élaborer des politiques de propriété intellectuelle à l'intention de certains instituts et écoles, a indiqué Dinh Huu Phi.

En outre, ledit département élargira sa coopération avec des agences et organisations nationales et étrangères afin de rendre les activités liées à la propriété intellectuelle plus efficaces, a-t-il assuré. -VNA