Photo : VNA

Ba Ria-Vung Tau, 26 juin (VNA) - Près de 1.000 yogis de la province méridionale de Ba Ria - Vung Tau se sont réunis lors d'un événement le 25 juin pour célébrer la Journée internationale du yoga 2023 (21 juin).S'exprimant lors de l'événement, la présidente de la Fédération de yoga de Ba Ria-Vung Tau, Nguyen Thi Lan, a déclaré que l'événement était une chance pour les yogis de se rencontrer, d'échanger leurs expériences et de partager leur expertise dans la pratique, de diffuser un mode de vie positif, d'équilibrer l'esprit et de soulager le stress dans la vie.Pour sa part, Tushar Garg, officier adjoint de la section administrative du consulat général de l'Inde à Ho Chi Minh-Ville, a déclaré que le yoga apporte plusieurs avantages aux sportifs de tous les groupes d'âge.La pratique du yoga aide à améliorer la santé et la productivité au travail, et crée des impacts positifs sur les relations sociales tout en aidant les gens à maintenir l'harmonie avec l'environnement, a-t-il ajouté.La Journée internationale du yoga a été célébrée pour la première fois en 2015. Cette année, la journée a pour thème "Un monde, une santé". Le yoga met l'accent sur les valeurs de pleine conscience, de modération, de discipline et de persévérance. Appliqué aux communautés et aux sociétés, le Yoga offre une voie vers une vie durable.Le yoga est une tradition vieille de 5.000 ans de l'Inde ancienne qui combine des activités physiques, mentales et spirituelles pour une harmonie entre le corps et l'esprit et avec la nature.En reconnaissance de ses bienfaits pour la santé de la population mondiale, l'Assemblée générale des Nations Unies a désigné le 21 juin comme la Journée internationale du yoga (IDY), à la suite d'un appel lancé par le Premier ministre indien Shri Narendra Modi en septembre 2014.Le Vietnam a coparrainé la Résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies établissant la Journée internationale du yoga et a été un partenaire important de l'Inde pour promouvoir et célébrer la Journée internationale du yoga. L'immense popularité du yoga au Vietnam démontre une bonne prise de conscience des avantages de la pratique du yoga et de son rôle dans la profonde connexion culturelle et interpersonnelle entre les deux pays.- VNA