Hanoï, 20 mars (VNA) - Un large éventail d'activités ont été organisées à travers le Vietnam pour marquer la Journée internationale du bonheur (20 mars), a rapporté la Voix du Vietnam (VOV).De nombreuses localités ont lancé des campagnes d'information et de communication pour informer le public sur l'histoire et la signification de la Journée internationale du bonheur, ainsi que des politiques du gouvernement en matière de bien-être social, visant à construire des familles prospères, progressistes, civilisées et heureuses.Un atelier spécifiquement sur le bonheur a été récemment organisé à la Maison culturelle des femmes de Hô Chi Minh-Ville, aidant les participantes à mieux comprendre ce qu'est le bonheur et comment l'atteindre.Les autorités des provinces de Quang Ngai, Binh Dinh et Nghe An ont également organisé des ateliers sur les moyens de construire et de maintenir le bonheur familial.Une série de concours, de programmes artistiques et culturels et de jeux sportifs ont été organisés dans tout le pays pour sensibiliser le public à l'importance de l'événement et appeler à des actions plus concrètes pour apporter le bonheur à chaque personne et à chaque famille.L'ONU a initialement désigné le 20 mars comme Journée internationale du bonheur en 2012, et l'événement est depuis célébré chaque année dans le monde entier. Pas moins de 193 pays membres, dont le Vietnam, se sont engagés à travailler ensemble pour construire un monde plus joyeux.La Journée internationale du bonheur 2023 se déroule sous le thème "Soyez conscient, soyez reconnaissant, soyez gentil". En incorporant la pleine conscience, la gratitude et la gentillesse dans votre vie quotidienne, nous espérons que les gens pourront développer un état d'esprit plus positif et épanouissant et ainsi améliorer leur bien-être général. - VNA