Hanoï (VNA) - Après deux ans de "gel" du commerce en raison de l'épidémie de COVID-19, le marché du jouet pour enfant à l'occasion de la Journée internationale de l’enfance (1er juin) de cette année a démarré sur les chapeaux de roues avec notamment de nombreuses promotions mais aussi une augmentation du pouvoir d'achat.Selon un représentant de Saigon Co.op, dès le mois de mai, les chaînes de supermarchés Co.opmart et Co.opXtra (relevant de l’Union des coopératives commerciales de Saigon - Saigon Co.op) ont appliqué des réductions allant jusqu'à 50% sur près de 2.000 produits pour enfants. Ce programme durera jusqu'au 1er juin 2022.Riches d'un approvisionnement stable et diversifié, les supermarchés séduisent les clients de par leurs nombreuses promotions. D’articles nutritionnels et alimentaires en passant par les jouets et les livres, les parents ont l’embarras du choix. Certains magasins ont également mis en place de nombreuses aires de jeux intérieures pour les enfants lorsqu'ils font leurs courses en famille.Nguyên Ngoc Thang, directeur des opérations de Co.opmart, a déclaré qu'à l'occasion du 1er juin, le système de supermarchés de Saigon Co.op coopérait avec de nombreux labels tels que Nestlé, Vinamilk, NutiFood, DutchLady et Abbott, pour ne citer qu’eux, afin de proposer des remises intéressantes sur une vaste gamme de produits.

Les clients se sont ainsi rendus dès le 25 mai dans les supermarchés pour faire des emplettes. De nombreux supermarchés ont d’ailleurs reçu de nombreuses commandes en amont d'agences et organisations pour des cadeaux à destination de programmes caritatifs ou d’enfants d’employés.



Priorité aux jouets sûrs

Les supermarchés sont une destination fiable pour de nombreux parents lorsqu'ils recherchent des jouets sûrs à bon prix. Photo : TT/CVN

En plus de vendre des produits et articles assurant notamment la croissance et le plein épanouissement tant physique que psychique de l'enfant, les supermarchés sont également une destination fiable pour de nombreux parents lorsqu'ils recherchent des jouets sûrs à bon prix.Tout comme de nombreux autres parents, Mme Minh Hang, résidant dans l’arrondissement de Tân Phu (Hô Chi Minh-Ville), s'est immédiatement rendue au Co.opmart Thang Loi (rue Truong Chinh, arrondissement de Tân Phu) pour profiter des nombreuses promotions pour acheter des jouets pour ses enfants."Dans la mégapole du Sud, il existe de nombreuses rues qui vendent des jouets, mais moi, je préfère me rendre dans les supermarchés ou magasins de jouets réputés afin de m’assurer qu'il s'agit bien de produits certifiés et d'origine claire. Pour la santé et la sécurité des enfants", a déclaré Mme Hang.Aujourd’hui la tendance est aux achats en ligne. En effet, en un clic les marchandises sont livrées à domicile. Cependant, P. Nhât (ville de Thu Duc) a déclaré préférer choisir en personne les jouets pour ses enfants. "De nombreux avertissements concernant la qualité des jouets pour enfants circulent sur Internet. Le facteur éducatif entre en compte, mais aussi la sécurité des enfants lors de l'utilisation de ces jouets", a expliqué M. Nhât.Les jouets intelligents en bois, puzzle, robots à assembler, ou Lego attirent ainsi de plus en plus l'attention des consommateurs. De plus, à l’approche des vacances d'été, les jouets à grande mobilité ont la côte, tels que les ensembles de tir à l'arc, d'équipement de plongée ou de basket-ball et de football, notamment. Les prix de ces produits varient de quelques centaines de milliers de dôngs à plusieurs millions de dôngs.Selon un représentant de Saigon Co.op, les parents ont tendance à privilégier les jouets d'origine domestique et les supermarchés font partie des adresses préférées des consommateurs.Par conséquent, Saigon Co.op met un point d’honneur à toujours choisir des fournisseurs domestiques pour des jouets d'origine vietnamienne et à garantir la qualité des jouets pour enfants. Ces établissements ont en effet établi des critères d'entrée strictes afin de respecter les normes de sécurité de l'État. -CVN/VNA