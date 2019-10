Le 70e anniversaire de la Journée traditionnelle des soldats volontaires et experts vietnamiens au Laos a été commémoré le 29 octobre à Hanoï. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le 30 octobre 1949, la Force des soldats volontaires vietnamiens au Laos a officiellement vu le jour.

Suivant les enseignements du Président Hô Chi Minh : « Aider les habitants du pays ami, c’est nous aider nous-mêmes », nombre de cadres, soldats volontaires et experts vietnamiens ont surmonté de grandes difficultés et accepté des sacrifices pour combattre aux côtés des forces révolutionnaires laotiennes et remporter d’éclatantes victoires.

L’ancien vice-Premier ministre laotien Somsavat Lengsavad a affirmé que la révolution laotienne avait reçu une aide dévouée de la part du Vietnam dès son début. Le Président Ho Chi Minh avait confié au général Vo Nguyen Giap la mission de travailler avec le Président laotien Kaysone Phomvihane pour édifier l’armée populaire, l’armée de libération laotienne.

Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), Choummaly Sayasone, ancien secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président laotien, a estimé que la solidarité spéciale et profonde entre les deux pays constituait le facteur décisif du succès du Laos et du Vietnam.

Soulignant la solidarité spéciale Vietnam-Laos, Sounthone Sayachak, cheffe de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos, a dit que depuis l’établissement des relations diplomatiques le 5 septembre 1962, les deux pays avaient continuer de coopérer et d’être côte à côte pour parvenir à la victoire finale au Vietnam comme au Laos.

Auparavant, le Vietnam et le Laos ont commémoré mardi 29 octobre à Hanoï le 70e anniversaire de la Journée traditionnelle des soldats volontaires et experts vietnamiens au Laos, réaffirmant la solidarité et l’alliance de combat spéciales qui unissent les deux pays.-VNA