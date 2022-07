Hanoi (VNA) - À l’approche de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie (27 juillet), ce jeudi, le ministre de la Défense, Phan Van Giang, a rendu visite et offert des cadeaux au comité central de l’Association des anciens combattants vietnamiens.

Photo : journal Quân dôi nhân dân

Il a exprimé sa reconnaissance envers les anciens combattants et les a invités à continuer de contribuer au développement de l’armée et du pays.



Jeudi également, le président de la Cour populaire suprême, Nguyên Hoà Binh, s’est rendu au Centre de soin des blessés de guerre et personnes méritantes dans la province de Hà Nam.

Le vice-président de la Confédération générale du Travail du Vietnam, Phan Van Anh, a de son côté remis aux autorités de la province de Quang Tri une somme de 600 millions de dôngs. Il s’agit d’une aide collectée auprès de syndicalistes pour construire cinq logements et en remettre en état cinq autres pour des familles méritantes de Quang Tri. - VOV/VNA