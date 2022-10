Cérémonie d'ouverture. Photo : VNA

Can Tho (VNA) - Le Comité populaire municipal de Can Tho, en coopération avec le ministère des Sciences et des Technologies, a inauguré le 19 octobre la Journée de l'innovation et des start-up dans le delta du Mékong (TECHFEST Mekong) 2022.

L’événement de deux jours est organisé à l'incubateur des technologies industrielles Vietnam – République de Corée, dans la zone industrielle de Trà Noc 2, arrondissement d'O Mon.

Le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Tran Van Tung. Photo : VNA

Lors de la cérémonie d'ouverture, le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Tran Van Tung, a indiqué que pour développer l'écosystème start-up dans le delta du Mékong, les localités devaient se concentrer sur le développement des ressources humaines.

En plus, il faut mobiliser des ressources tant du secteur public que privé pour favoriser l’innovation et le développement des start-ups innovantes, a-t-il recommandé.

TECHFEST Mekong 2022 réunit plus de 100 stands d’exposition sur le lieu et 30 stands d'exposition en ligne présentant des produits innovants et des start-up du delta du Mékong et, plus généralement, ceux du Vietnam et d’autres pays. Sont prévus également des démonstrations de dispositifs technologiques, de produits et de projets de startups innovants, un forum sur l’innovation et les start-up, le lancement d’un réseau consultatif de startup et d'innovation de Can Tho, des séminaires thématiques…-VNA