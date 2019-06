La Journée d’alliance d’entreprise du secteur de l’aquaculture et de signature d'accord pour participer au partenariat de production de crevettes à Ca Mau. Photo: VNA



Ca Mau (VNA) – La Journée d’alliance d’entreprise du secteur de l’aquaculture et de signature d'accord pour participer au partenariat de production de crevettes propre et durable a eu lieu le 17 juin dans la province de Ca Mau (extrême du Sud).

L’événement a été organisé par le Comité populaire provincial, le Comité d’étude sur le développement économique privé, le Programme de SeafoodWatch des Etats-Unis, le Carnegie Endowment for International Peace. L’événement a vu la participation d’importateurs américains d’envergure comme Aramark, Bon Appetite, Santa Monica Seafoods, Fortune Fish&Gourmet.

Ce fut l’opportunité de nouer des liens d'affaires entre entreprises vietnamiennes et étrangères, ce pour renforcer les exportations, développer le marché et rehausser la valeur économique des produits aquatiques et aussi pour réaliser l'objectif du Premier ministre de 10 milliards de dollars d'exportations d’ici 2025.

A présent, Ca Mau compte plus de 280.000 hectares de crevetticulture, représentant 40% de la superficie de culture de crevettes du pays. La localité vise une valeur d'exportation de crevettes de trois milliards de dollars en 2025 et de quatre milliards de dollars en 2030.

La province recense une trentaine d’usines de transformation, d’une capacité installée annuelle de 200.000 tonnes. Ses produits sont écoulés sur 90 marchés, dont les Etats-Unis, le Japon, la Chine. -VNA