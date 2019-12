Les jeunes participent à la "Journée culturelle de la paix". Photo: VOV

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - "Pour une société plus humaine et pacifique: Combattons ensemble la violence et les abus", tel était le thème de la "Journée culturelle de la paix" en 2019, qui s’est tenue le 8 décembre à Hô Chi Minh-Ville.



Un événement organisé par l'Union municipale des organisations d'amitié, en collaboration avec le Fonds pour la paix et le développement de la ville et le Comité pour la paix de la mégapole du Sud.



Les activités portaient sur la lutte contre la violence scolaire, la violence et les abus contre les femmes et les enfants, les dérives de l’Internet…



Cet événement a contribué à aider les gens à mieux comprendre les victimes de violence, à faire preuve d'empathie avec elles, incitant ainsi à travailler ensemble pour lutter contre la violence et les mauvais traitements. -CPV/VNA