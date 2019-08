Rencontre entre journalistes du "Courrier du Vietnam" et étudiants du Département de langue et de civilisation françaises de l’Université de langues et d’études internationales (ULIS), le 27 août à Hanoï. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - Le 27 août, les étudiants du Département de langue et de civilisation françaises de l’Université de langues et d’études internationales ont rencontré des journalistes du Courrier du Vietnam qui les ont renseignés sur la 4e édition du concours "Jeunes Reporters Francophones - Vietnam".



La rencontre entre journalistes et étudiants est "une belle occasion" pour que ces derniers "comprennent mieux le marché de travail à Hanoï", a confirmé Dinh Hông Vân, doyen du Département de langue et de civilisation françaises de l’Université de langues et d’études internationales (ULIS).



Il a remercié Le Courrier du Vietnam, relevant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), d’avoir offert chaque année "une vraie activité professionnelle pour les étudiants" en participant au concours "Jeunes Reporters Francophones - Vietnam", dont la 4e édition se clôturera le 15 septembre cette année.



Selon lui, les étudiants de l’ULIS sont "les plus actifs" et les plus décorés de ce concours journalistique organisé par le seul journal en langue française au Vietnam. C’est pourquoi, le responsable a espéré que son département pourrait obtenir de meilleurs résultats lors de cette 4e édition.



Doàn Thi Y Vi, rédactrice en chef adjointe du Courrier du Vietnam et membre du jury du concours "Jeunes Reporters Francophones - Vietnam", a, quant à elle, exprimé attendre "de nouveaux sujets d’actualité avec une bonne maîtrise de la langue française". Elle a insisté sur les nouvelles approches pour les sujets, sur le contenu, sur les techniques de rédaction, mais aussi sur la mise en lumière des problématiques intéressantes de la société.



Mme Y Vi a répondu aux questions des étudiants sur les règles et les modalités de participation au concours.