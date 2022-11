Le Professeur Jean Marc Lavest, recteur principal de l’Université Vietnam-France (USTH).



Hanoï (VNA) - Le Professeur Jean-Marc Lavest, recteur principal de l'Université des sciences et technologies de Hanoï (USTH), a été nommé administrateur provisoire du Consortium USTH. Il assurera cette fonction jusqu’à la prochaine Assemblée générale du Consortium en mai 2023 et à la nomination d’un nouveau président.



Le Consortium USTH est un groupement d’établissements et d’organisme français d’enseignement supérieur et de recherches dont l’objectif est de promouvoir la coopération entre les établissements d’enseignement supérieur et de recherche français et l’Université de sciences et technologies de Hanoï ainsi que d’aider à la formation des futurs cadres à vocation international. Créé en 2010 dans le but d’aider au développement de l’USTH, il coordonne des formations par la création de masters cohabilités, la mise en place des enseignements au Vietnam ainsi que les formations de doctorants dans des laboratoires en France.

Présidé depuis le 15 mai 2014 par le Professeur émérite de l’Université de Poitier, Bernard Legube, chimiste spécialisé en physico-chimie et traitement des eaux, le Conseil d’administration du Consortium USTH mandate le Professeur Jean Marc Lavest, recteur principal de l’Université Vietnam-France ou l'Université des sciences et technologies de Hanoï (USTH, comme administrateur provisoire du groupement.

"Bernard représente parfaitement ce qu’est le consortium USTH, une entité expérimentée, engagée auprès de notre université et dynamique dans son développement et dans la coopération des collaborations entre le Vietnam et la France. La réussite et le développement que connait l’USTH aujourd’hui porte la marque de Bernard, tant sur le volet pédagogique que le volet institutionnel. Je sais que nous allons continuer à beaucoup discuter tous les deux comme nous le faisons actuellement depuis une année. Pour cette nouvelle mission je serais très attentif avec l’aide du bureau en place à répondre au mieux à toutes les attentes des membres du consortium USTH", a affirmé Jean Marc Lavest.

Les doubles diplômes, le partenariat avec Airbus, la mise en place du nouveau programme de bourses de thèse financées par le gouvernement vietnamien, le soutien aux missions pédagogiques, mais aussi la structuration de la recherche sont autant de sujets majeurs qui seront examinés dans les mois à venir.

USTH

Créée en 2009 par accord intergouvernemental entre le Vietnam et la France, l’Université des sciences et technologies de Hanoï (USTH) ou l’Université Vietnam-France forme les étudiants selon le processus de Bologne, sous l’égide de l’Académie vietnamienne des sciences et des technologies et soutenue par un Consortium de 30 universités et organismes français de recherche. Les formations de niveau licence en sciences de l’université sont reconnues par le Haut Conseil d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES).

Consortium USTH

Le Consortium USTH est une association loi 1901 regroupant plus d’une trentaine d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche ainsi que des organismes de recherche en France. Créé en 2010 dans le but d’aider au développement de l’Université des sciences et des technologies de Hanoï, le Consortium est toujours très actif et prend une part importante dans la réussite de l’enseignement et la recherche à l’USTH. - CVN/VNA