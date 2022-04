Tokyo (VNA) - Le 25 avril, le ministre japonais des Affaires étrangères, Yoshimasa Hayashi, a reçu le ministre philippin des Finances, Carlos G. Dominguez, en visite dans son pays.



Le chef de la diplomatie japonaise a exprimé son intention de renforcer la coopération avec les Philippines en tant que partenaires stratégiques pour réaliser une région Indo-Pacifique libre et ouverte sur la base de la reconnaissance qu'un ordre international libre et ouvert, fondé sur la primauté du droit, est absolument nécessaire dans le contexte de nombreux défis sécuritaires.



Le ministre Yoshimasa Hayashi a exprimé sa détermination à continuer de travailler en étroite collaboration avec les Philippines dans le développement des infrastructures, la réponse à la pandémie de COVID-19 et l'aide au développement socio-économique de Mindanao.



De son côté, le ministre philippin des Finances a exprimé son espoir d'élargir les domaines de coopération avec le Japon.



Les deux ministres ont discuté de la coopération dans le domaine de la sécurité économique et sont convenus de renforcer la coopération pour traiter les questions de sécurité et de fiabilité des infrastructures essentielles....-VNA