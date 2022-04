Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Le 24 avril, l’Union des organisations d’amitié de Hanoi et le service du Tourisme du district de Quôc Oai ont organisé l’édition 2022 d’un programme intitulé «Itinéraire d’amitié».



Des représentants des ambassades, des organisations internationales et des ONG, mais aussi des associations d’amitié de Hanoi ont participé à l’évènement.

Au programme: une visite à la pagode Thày, des jeux populaires et des dégustations de plats vietnamiens dans la zone touristique de Tuân Châu-Hanoi, dans le district de Quôc Oai.

“La visite à la pagode Thày a permis à nos amis étrangers d’en savoir plus sur la vie et les contributions du bonze Tu Dao Hanh au bouddhisme vietnamien et à la culture vietnamienne, notamment aux marionnettes sur eau. Ils ont pu aussi découvrir le mode de vie paisible et proche de la nature des Vietnamiens”, indique Nguyên Phuong Nga, présidente de l’Union des associations d’amitié du Vietnam.

Au nom des participants, Tatiana Pugh Moreno, l’ambassadrice du Venezuela au Vietnam, s’est dite émue de l’accueil chaleureux qui leur a été réservé, affirmant que Hanoi était devenue pour elle un foyer douillet et une ville sachant combiner traditions et modernité.- VOV/VNA