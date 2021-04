L'ambassadrice du Vietnam en Italie Nguyen Thi Bich Hue. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'Italie devient une destination de plus en plus populaire pour les étudiants vietnamiens.

C'est ce qu'a déclaré l'ambassadrice du Vietnam en Italie Nguyen Thi Bich Hue à l'ouverture de la série de séminaires virtuels "UniSmartItaly - Apprendre et travailler avec l'Italie" le 16 avril.

Dans son discours, l'ambassadrice Nguyen Thi Bich Hue a grandement apprécié le Comité d'organisation qui a choisi le Vietnam comme premier pays à mettre en œuvre ce programme. Cela montre le potentiel et la qualité d'un partenariat stratégique des deux pays dans tous les domaines, a-t-elle déclaré.

Selon la diplomate vietnamienne, bien que le nombre d'étudiants vietnamiens venant en Italie s'avère encore modeste, il augmente rapidement au fil des ans.

L'Italie dispose d'un système d'enseignement supérieur de haute qualité, offrant des formations modernes majeures pour relever les défis mondiaux liés au développement, à l'environnement, à la technologie..., pour répondre aux besoins du Vietnam.

De nombreux étudiants vietnamiens après leur étude en Italie ont apporté de nombreuses contributions au développement du pays ainsi qu'aux relations Vietnam-Italie.

L'ambassadrice s'est déclarée convaincue que les entreprises italiennes auraient de grands avantages à recruter des diplomés vietnamiens faisant des études en Italie.

L'ambassadrice vietnamien Nguyen Thi Bich Hue a également suggéré à la partie italienne de promouvoir la participation et la contribution des étudiants aux événements d'échanges économiques entre les deux pays, d'inviter les étudiants diplômés à participer à des projets de recherche bilatéraux, en particulier des projets dans le cadre du programme de coopération de recherche scientifique.

Les deux parties devraient également créer un canal pour relier les besoins de recrutement des entreprises italiennes aux étudiants vietnamiens et aux étudiants diplômés en Italie pour travailler en Italie et au Vietnam, et signer prochainement un accord sur la reconnaissance des diplômes mutuels afin de faciliter les échanges d'étudiants, a-t-elle ajouté. -VNA