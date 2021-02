Colloque en ligne sur la protection civile entre les fonctionnaires de l'Italie et de l'ASEAN. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Dans le cadre du partenariat de développement Italie-ASEAN, le 3 février, le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et le Département italien de la protection civile ont ouvert un cours de formation en ligne sur la protection civile pour les fonctionnaires de l’Italie et de l'ASEAN.

Au nom des ambassadeurs de l'ASEAN, Mme Andayani Esti, ambassadrice d'Indonésie en Italie et présidente du Comité de l'ASEAN à Rome (ACR), a apprécié l'importance du programme de formation, en particulier dans le contexte où l'Italie et l'ASEAN sont devenues des partenaires de développement et partagent les préoccupations concernant la sécurité humaine dans le contexte des impacts négatifs du changement climatique et de la pandémie de COVID-19.

L'ambassadrice du Vietnam en Italie Nguyen Thi Bich Hue a partagé les expériences et les priorités du Vietnam en matière de prévention, de lutte et de gestion des catastrophes naturelles et de lutte contre la pandémie de COVID-19.

Elle a exprimé sa confiance que l'Italie, en tant que président actuel du groupe des vingt (G20), stimulerait la coopération avec l'ASEAN pour contribuer à la promotion efficace des objectifs pour l’humanité dans l'Agenda 2021 du G20.

Le colloque en ligne réunit près de 20 experts de l'ASEAN et de l’Italie, dont deux experts vietnamiens du Département général de prévention et de lutte contre les catastrophes du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. -VNA