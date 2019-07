Conférence internationale de presse sur l’accord de protection des investissements et l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’UE. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – L’accord de protection des investissements signé avec l’Union européenne (UE) aidera le Vietnam à améliorer ses mécanismes et son climat des affaires, à favoriser mieux les investisseurs européens, selon le ministre vietnamien du Plan et de l’Investissement, Nguyen Chi Dung.



L’accord de protection des investissements et l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’UE ont été signés le 30 juin à Hanoï, marquant un nouveau jalon du partenariat entre les deux parties. Selon les prévisions, les flux d’investissements au Vietnam se renforceront.



Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) sur l’accord de protection des investissements Vietnam – UE (EVIPA), le ministre Nguyen Chi Dung a rappelé que les investisseurs européens avaient injecté plus de 24,67 milliards de dollars dans 2.244 projets au Vietnam. Selon lui, l’EVIPA est plus détaillé et plus équilibré que les accords d’encouragement et de protection des investissements entre le Vietnam et des membres de l’UE.



En accroissant la libéralisation des investissements européens au Vietnam, l’EVIPA aidera à augmenter les capitaux européens injectés dans le pays, notamment dans les services, l’industrie manufacturière, les énergies renouvelables, a affirmé Nguyen Chi Dung, ajoutant que le Vietnam et ses entreprises devraient mener des préparatifs sérieux et minutieux pour profiter au mieux de ces opportunités.



Le ministre a prévu que les flux d’investissements au Vietnam augmenteraient. Outre les capitaux en provenance des pays membres de l’UE qui recherchent des opportunités sur le marché vietnamien et cherchent à accéder à d’autres pays membres de l’ASEAN à travers le Vietnam, le pays pourrait connaître une augmentation des investissements d’autres pays qui veulent avoir accès au marché européen.



Le ministre Nguyen Chi Dung a ensuite insisté sur la nécessité de vulgariser les contenus des accords de libre-échange et de protection des investissements Vietnam-UE au sein des agences publiques, des associations professionnelles et du milieu d’affaires, ainsi que des agriculteurs et pêcheurs, dans le but de les aider à tirer parti de ces deux accords.



Il est en outre nécessaire d’aider les entreprises à être au courant des dernières demandes de l’UE en matière d’import-export, de poursuivre les mesures propres à améliorer le climat des affaires, de simplifier les conditions d’accès au marché des entreprises, de renforcer la supervision afin d’assurer que les politiques sur l’amélioration du climat des affaires sont appliquées rigoureusement dans les localités.



Le ministre du Plan et de l’Investissement a annoncé que son ministère révisait plusieurs lois pour proposer des modifications visant à faciliter davantage l’accès au marché des entreprises et des investisseurs.



Concernant le traitement des litiges, le ministre Nguyen Chi Dung a indiqué que l’EVIPA comprenait des articles détaillés et clairs qui exigent des procédures strictes pour limiter et prévenir les risques.



Par rapport aux accords d’encouragement et de protection des investissements signés entre le Vietnam et des pays mebres de l’UE, l’EVIPA est une grande avancée en termes de prévention des risques et de traitement des litiges entre l’Etat et les investisseurs, a-t-il souligné.



Par ailleurs, l’EVIPA consolide les principes de développement durable mentionnés dans l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’UE, a-t-il indiqué, ajoutant que la majorité des sociétés européennes promeuvent le développement durable avec des engagements sur un développement à long terme dans les pays d’accueil.



Le ministre Nguyen Chi Dung a ainsi déclaré espérer que les investissements européens aideraient à renforcer la stabilité et le développement des projets d’investissement direct étranger au Vietnam.-VNA