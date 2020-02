Hanoi (VNA) - Les activités visant à attirer des capitaux d'investissement étrangers en 2020 se déroulent dans le contexte de vague mondiale d'investissement qui continue de se déplacer et de se restructurer en raison des effets néfastes de l'épidémie de COVID-19.

Chaîne de production des équipements électronique à la Sarl Panasonic Vietnam dans la zone industrielle de Thang Long. Photo : Ha noi moi



Dans cette situation, l'exigence est de persévérer dans l'objectif de croissance, tout en continuant d'accélérer la réforme et d'améliorer l'environnement des affaires afin que le Vietnam demeure une adresse attrayante pour les capitaux internationaux.

En janvier 2020, l'attraction des investissements étrangers a connu de bons signes, le total du capital nouvellement enregistré, l'augmentation de capital ajustée et la contribution en capital pour acheter des actions d'investisseurs étrangers ayant atteint 5,33 milliards de dollars, +179,5% par rapport à la même période de 2019. Les décaissements ont quant à eux atteint 1,6 milliard de dollars, +3,2%.

Selon le chef du Département des investissements étrangers du ministère du Plan et des Investissements Do Nhat Hoang, malgré l'épidémie de COVID-19, les investisseurs étrangers accordent toujours une grande attention au Vietnam. En particulier, une grande entreprise américaine envisage la possibilité d'y enregistrer de nouveaux projets, avec un fonds de plusieurs milliards de dollars. En outre, des entreprises d'un certain nombre d'autres pays veulent également venir au Vietnam pour sonder les projets dans les secteurs de l'électricité et des infrastructures.

L’Organisation japonaise du commerce extérieur (Jetro) a annoncé que 122 entreprises japonaises avaient décidé de délocaliser leurs activités de production actuellement en Chine et plus de 42% d'entre elles ont indiqué le Vietnam comme première destination. Cela montre que les activités d'étude de marché et de recherche d'opportunités d'investissement au Vietnam ne sont pas interrompues.

Partageant ce signal positif, le chef du Département des statistiques, Nguyen Bich Lam, a prédit que l’épidémie de COVID-19 pourrait accélérer le processus de délocalisation des usines d'investisseurs étrangers de la Chine vers d'autres pays, dont le Vietnam pour limiter les risques et profiter de bas coûts de production.



Parallèlement aux résultats de l'attraction des investissements depuis le début de l'année, le ministère du Plan et de l'Investissement a présenté des scénarios pour attirer les investissements étrangers en 2020 dans le contexte d'épidémie de COVID-19. Plus précisément, si l'épidémie se termine au premier trimestre, le total des investissements étrangers sera de 38,6 milliards de dollars. Si c'est à la fin du deuxième trimestre, ce chiffre serait de 38,2 milliards de dollars. Ces deux prévisions sont plus élevées que les résultats de 38 milliards de dollars en 2019 et environ l'objectif initial de 39,6 milliards de dollars (fixé avant l'épidémie).

À cet égard, le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung a affirmé que le Vietnam s'est engagé à créer les conditions les plus favorables aux investisseurs. Le Vietnam continue d’œuvrer à l'amélioration de son environnement d'investissement et des affaires afin d'accroître sa compétitivité.

Localité en tête du pays pendant deux ans consécutifs (2018 et 2019) sur l’attirance de investissements étrangers, Hanoi continue d'améliorer son environnement d'investissement, sa réforme administrative, la promotion de l'investissement dans le commerce et le tourisme...

Selon le président du Comité populaire de Hanoi, Nguyen Duc Chung, la capitale a toujours comme point de vue d'accompagner les investisseurs étrangers sur la base de l'écoute des opinions pour lever les obstacles, d'explorer les besoins et d'appeler à l'investissement dans des domaines adaptés aux potentiels et aux caractéristiques de la capitale.

En particulier, Hanoi se concentre sur l'attraction d'investissements dans des projets de haute technologie, respectueux de l'environnement, économes en énergie, ... ainsi que sur la bonne utilisation des opportunités de la Révolution industrielle 4.0.

L'objectif est de se concentrer sur les produits à haute valeur ajoutée, de promouvoir la main-d'œuvre de haute qualité et d'accélérer la modernisation de la capitale. - VNA