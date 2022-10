l’autoroute Cho Ben - Yen My aura une longeur totale d'environ 45 km. Photo: baochinhphu.vn l’autoroute Cho Ben - Yen My aura une longeur totale d'environ 45 km. Photo: baochinhphu.vn

Hanoi (VNA) - Le ministère des Communications et des Transports (MCT) vient de soumettre une proposition au Premier ministre concernant l'investissement dans l'autoroute Cho Ben - Yen My, le tronçon traversant la province de Hung Yen.



Dans le document 6942/VPCP-CN daté du 14 octobre 2022, le vice-Premier ministre Le Van Thanh a chargé le MCT de guider le Comité populaire de la province de Hung Yen sur l’investissement dans la construction de routes liées à l’axe Cho Ben - Yen My sur le territoire de Hung Yen.



Selon la planification du réseau routier pour la période 2021 - 2030, à l'horizon 2050, l’autoroute Cho Ben - Yen My (CT. 14) aura le point de départ sur la rocade 5, le point final sur l'autoroute Hanoi - Hai Phong. La longueur totale sera d'environ 45 km, avec 4 voies. - VNA

