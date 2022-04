Photo: vneconomy.vn



Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Le Van Thanh a demandé aux organes compétents de discuter pour parvenir à un accord sur les investissements dans le projet ferroviaire Bien Hoa - Vung Tau et celui de métro léger Thu Thiem - Aéroport international de Long Thanh.



Plus précisément, il a demandé au ministère des Transports de travailler avec les Comités populaires des provinces de Dong Nai et Ba Ria-Vung Tau, de Ho Chi Minh-Ville et d’autres ministères concernés sur ces deux projets.



Le projet de métro léger Thu Thiem - Aéroport international de Long Thanh reliera la station de Thu Thiem (ville de Thu Duc, Ho Chi Minh-Ville) à l’aéroport de Long Thanh dans la province de Dong Nai. D'une longueur d’environ 38 km, son coût d’investissement est estimé à environ 40.500 milliards de dongs.



Le projet ferroviaire Bien Hoa - Vung Tau fera 84 km de long. Il reliera la station de Trang Bom (province de Dong Nai) au port international de Cai Mep-Thi Vai dans la province de Ba Ria-Vung Tau. Son coût d’investissement est estimé à plus de 50.000 milliards de dongs.

Ces deux lignes ferroviaires permettront de synchroniser le réseau d'infrastructures de transport lié à l'aéroport de Long Thanh, favorisant ainsi une meilleure exploitation de cet aéroport.-VNA