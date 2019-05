Photo d'illustration.



Hanoi (VNA) – Selon la décision 476/QD-TTg du 1er mai 2019, le Premier ministre a chargé les comités populaires des provinces de Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri et Thua Thien-Hue de diriger la mise en œuvre de projets d'investissement " Construction et mise à niveau d'installations logistiques de pêche » et "Restauration et régénération des écosystèmes aquatiques et des ressources aquatiques " avec l'indemnisation de la sarl sidérurgique Formos Ha Tinh.

Plus précisément, des installations de services de pêche et de logistique pour les communautés de pêcheurs côtiers des provinces de Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri et Thua Thien-Hue seront construites et modernisées afin de restaurer et développer les produits aquatiques. Parallèlement, les écosystèmes aquatiques et les ressources aquatiques des zones côtières des provinces de Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri et Thua Thien-Hue seront restaurés afin de régénérer les récifs coralliens et créer des habitats artificiels pour des espèces aquatiques.

La décision a indiqué que les projets de construction et de modernisation d'installations logistiques de pêche se concentrent sur la construction et la modernisation de ports et de quais de pêche, de canaux de dragage et d'ouvrages auxiliaires pour servir les activités de production de fruits de mer.

Le capital destiné à l’investissement sera alloué directement aux provinces pour la mise en œuvre des projets. Le capital d'investissement total pour les projets de construction et de modernisation des établissements de services logistiques dans chaque province ne doit pas dépasser 400 milliards de dongs.

Le budget total alloué à deux projets de restauration et de régénération d'écosystèmes et de ressources aquatiques à Quang Binh et à Thua Thien-Hue ne dépassera pas 340 milliards de dongs.

Ces projets seront mis en œuvre jusqu'au 31 décembre 2020.

Le Premier ministre a chargé le ministère du Plan et de l’Investissement d'assumer la responsabilité de guider, d'inspecter et de demander aux comités populaires des quatre provinces d'investir dans des projets de construction et de modernisation d'installations logistiques de pêche dans le cadre de cette décision, en réglant rapidement les difficultés et obstacles éventuels.

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural assume la responsabilité d’examiner la mise en œuvre de ces projets d'investissement. -VNA