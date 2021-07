Le consul général du Vietnam à Hong Kong (Chine), Pham Binh Dam (3e de gauche) à la rencontre avec des responsables de HKUST. Photo: VNA

Hong Kong (VNA) - Le consul général du Vietnam à Hong Kong (Chine), Pham Binh Dam a travaillé le 28 juillet avec des responsables de l'Université des sciences et technologies de Hong Kong (HKUST) pour discuter des mesures visant à promouvoir la coopération entre la HKUST et des universités vietnamiennes et à augmenter le nombre de Vietnamiens faisant des études à HKUST.

Le professeur Wei Shyy, recteur de la HKUST, a affirmé sa volonté d'accueillir les étudiants vietnamiens, notamment son souhait de recruter de nombreux excellents étudiants pour les antennes à Hong Kong et à Guangzhou ainsi que de renforcer les échanges avec les universités vietnamiennes.

Étant une jeune université de Hong Kong, la HKUST est rapidement devenue l'une des universités les plus prestigieuses au monde, se classant au 2e rang des 50 meilleures universités de moins de 50 ans au monde en 2021 et au 34e parmi 1.300 meilleures universités mondiales en 2022, selon le Classement mondial des universités (World University Rankings) publié par Quacquarelli Symonds.

Ces dernières années, la HKUST a accordé une grande attention à attirer de étudiants excellents dans les pays de l'ASEAN dont le Vietnam.

Depuis 2017, dans le processus de recherche et d'attraction de jeunes talents au Vietnam, le professeur Yang Wang, recteur adjoint de la HKUST, s'est rendu à de nombreuses reprises au Vietnam et a directement recruté des étudiants pour étudier à HKUST.

Actuellement, la HKUST arbitre environ 40 étudiants vietnamiens dont de nombreux ayant remporté des prix internationaux, a annoncé M. Wang.

Le consul général Pham Binh Dam a promis d'accorder la priorité au soutien et à la connexion entre les étudiants vietnamiens et les universités hongkongaises.

Il a proposé au professeur Wei Sahyy de faire entendre davantage de voix au gouvernement de Hong Kong pour supprimer les restrictions de visa pour les travailleurs vietnamiens de haute technologie.

Auparavant, le consul général Pham Binh Dam avait travaillé avec des responsables de Hong Kong Baptist University, l'une des huit universités publiques de Hong Kong.

Le directeur de Hong Kong Baptist University, Alexander Wai, a déclaré que son université était prête à accorder des bourses d'études et réductions des frais de scolarité, etc. pour attirer des étudiants vietnamiens talentueux. -VNA