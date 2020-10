Sur les lieux du drame d'un glissement de terrain dans la province de Quang Nam. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – A la nouvelle des graves pertes humaines et matérielles causées par les inondations et les glissements de terrain dans plusieurs provinces du Centre au Vietnam, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a adressé sa profonde sympathie au gouvernement et au peuple vietnamiens.



Dans son message, le Secrétaire général des Nations Unies a hautement apprécié les efforts du gouvernement vietnamien pour soutenir les familles sinistrées, affirmant que l'ONU était prête à fournir une aide humanitaire pour aider le Vietnam à surmonter rapidement cette période difficile.



Le 29 octobre, à Hanoï, l'ambassadeur de République de Corée au Vietnam, Park Noh-wan, a remis une aide de 300.000 dollars au vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural Nguyen Hoang Hiep, également membre du Comité directeur central pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles, afin d’aider les habitants du Centre du Vietnam à surmonter les conséquences des intempéries et à retrouver une vie normale.