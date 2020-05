Les ministères, secteurs et localités sont invités à faire un rapport au gouvernement sur les situations de catastrophes naturelles majeures sur la base de prévisions nationales et internales ainsi qu’à préparer des scénarios de réponse, a-t-il souligné dans une directive.

La permanance dudit comité devra préparer l’organisation d’une conférence nationale destinée à faire le bilan du travail de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles en 2019, durant les premiers mois de 2020 et le reste de l’année, a-t-il indiqué, ajoutant que la date de la tenue de la conférence sera décidée une fois l’épidémie du nouveau coronavirus éradiquée.

Selon le Département général de météorologie et d’hydrologie du Vietnam, la saison des tempêtes en Mer Orientale devrait arriver plus tard cette année que les années précédentes, avec environ 13 tempêtes tropicales et dépressions attendues, dont environ cinq ou six devraient débarquer au Vietnam.



La faible pluviosité et la sécheresse dans les Hauts Plateaux du Centre et les localités du Sud devraient durer jusqu’en mai. La pluviosité totale dans les régions d’ici octobre devrait être de 15 à 30% supérieurs à la moyenne annuelle, car la saison des pluies se terminera plus tard que d’habitude.



Entre-temps, le pic des périodes d’inondation dans les provinces des Hauts Plateaux du Centre et septentrionales du Centre en 2020 sera plus élevé que celui enregistré l’année précédente.



Le Vietnam a été aux prises avec près de 4.000 catastrophes et incidents naturels en 2019, soit une augmentation de 57,9% par rapport à 2018. – VNA