Une rue inondée après de fortes pluies dans la province du Fujian, en Chine, le 29 juillet 2023. Photo:Xinhua/VNA

Hanoï (VNA) - À la nouvelle des pertes humaines et matérielles causées par des pluies et tempêtes dans certaines localités en Chine, dont la ville de Pékin, la ville de Tianjin et la province du Hebei, le Premier ministre Pham Minh Chinh a envoyé le 2 août un message de sympathie à son homologue chinois Li Qiang.



Le même jour, le vice-Premier ministre Tran Luu Quang, président du Comité de pilotage de la coopération bilatérale Vietnam-Chine, et le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Sơn, ont fait de même à Wang Yi, directeur du Bureau de la Commission des affaires étrangères du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), ministre des Affaires étrangères et président du Comité de pilotage de la coopération bilatérale Chine-Vietnam. -VNA