Inondations au Centre. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Royaume-Uni accorde 500.000 livres (environ 15 milliards de dongs) aux sinistrés du Centre, selon l’ambassade britannique au Vietnam le 3 novembre.

Cette aide, qui sera remise par la Croix-Rouge britannique, servira à arranger des logements et à approvisionner en eau propre et en nourriture environ 160.000 sinistrés des typhons, crues et inondations survenues en octobre au Centre du Vietnam.

Selon l'ambassade du Royaume-Uni au Vietnam, ce don fait partie d’un programme d'aide d'un million de livres pour le Vietnam et les Philippines qui ont également été touchées par les récents typhons.

L’ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, Gareth Ward, a présenté ses sympathies pour les pertes en vies humaines et en biens provoquées par les intempéries dans le Centre du Vietnam. Le Royaume-Uni continuera à accompagner les Vietnamiens à surmonter cette dure période, a-t-il souligné.

Récemment, le Centre a été frappé par quatre typhons qui ont provoqué inondations et glissements de terrain et dévasté des infrastructures. La vie de plus de 1,3 million de personnes dans la région a été gravement affectée, et près de 300.000 maisons ont été endommagées.-VNA