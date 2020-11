Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc remet un cadeau à un homme à Quang Ngai, dont la maison a été complètement effondrée en raison du typhon Molave. Photo : VNA



Quang Nam (VNA) - Dimanche 1er novembre, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a rendu visite et offert des assistances à plusieurs sinistrés du typhon Molave dans les provinces de Quang Ngai et Quang Nam (Centre).



Au nom des dirigeants du Parti et de l’Etat, le chef du gouvernement a adressé sa profonde sympathie aux sinistrés, avant de demander aux autorités locales de lancer des campagnes d’assainissement de l’environnement, d’accélérer la restauration des infrastructures des hôpitaux, écoles et centres médicaux endommagés, et d’accorder des assistances aux habitants pour les aider à retourner rapidement à la vie normale.



Nguyen Xuan Phuc a remis des cadeaux à des sinistrés, ainsi que des enseignants et élèves du collège du bourg de Chau O, district de Binh Son, province de Quang Ngai, qui avait subi de lours dégâts après le passage du typhon Molave. Il a également offert des assistances à 30 ménages de la commune de Tam Quang, district de Nui Thanh, province de Quang Nam, dont les maisons avaient été complètement effondrées en raison du typhon Molave. Il a en outre rendu visite aux victimes du typhon Molave qui sont actuellement soignées à l'Hôpital général de la province de Quang Nam.



Selon un bilan actualisé à 07h00 dimanche 1er novembre par le Bureau permanent du Comité directeur central pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles, le typhon Molave a fait 29 morts, 51 disparus et 134 blessés.



Quang Nam est la province la plus endeuillée avec 23 morts. Six autres décès ont été déplorés dans les provinces de Gia Lai (un), Dak Lak (un) et Nghe An (quatre).



Le 1er novembre, le Bureau permanent du Comité directeur central pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles a suggéré que les ministères, les agences concernées et les localités fournissent rapidement de la nourriture aux sinistrés, en particulier ceux dont les maisons s’étaient effondrées ou avaient été profondément inondées.



Actuellement, les autorités locales coopèrent activement avec les forces compétentes pour rechercher les personnes portées disparues, fournir des traitements aux blessés et accorder des assistances aux sinistrés...-VNA