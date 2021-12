Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Un webinaire intitulé "Suggestions pour la circulaire remplaçant la circulaire 05/2016-TT-KHDT et construction d'un cadre pour intégrer la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles et le changement climatique dans les plans locaux" a été organisé le 3 décembre.

Cet événement est placé sous les auspices du Centre pour le développement communautaire durable (Centre For Sustainable Community Development - S-CODE) en collaboration avec l'Association de la protection de la nature et de l'environnement du Vietnam,

S'exprimant lors de l'ouverture du webinaire, le Dr Nguyen Ngoc Sinh, président de l'Association de la protection de la nature et de l'environnement du Vietnam, a déclaré que l'intégration du changement climatique consiste à envisager d'inclure les questions liées au changement climatique dans la planification et la mise en œuvre des politiques de développement, en particulier celles de développement socio-économique local.

Lors de la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) tenue en novembre 2021, le Vietnam s'est engagé à réduire ses émissions à zéro d'ici 2050. Il s'agit d'un grand effort du Vietnam pour accompagner la communauté internationale dans la réponse au changement climatique.

Le 19 novembre 2021, le ministère du Plan et de l'Investissement en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) au Vietnam, a publié la lettre officielle n° 3074 sur les consultations avec le projet de circulaire en remplacement de la circulaire 05/2016/TT-BKHDT sur l'intégration de la prévention et du contrôle des catastrophes et du changement climatique dans la planification des plans de développement sectoriel et socio-économique.

Lors de l'événement, de nombreux experts ont suggéré qu'il est nécessaire d'intégrer les plans de prévention et de contrôle des catastrophes naturelles dans les plans de développement socio-économique et d'élaborer des instructions détaillées pour intégrer les plans de prévention et de contrôle des catastrophes lors de la construction des plans annuels de développement socio-économique au niveau communal. -VNA