Prélever des échantillons pour les personnes dans la zone de mise en quarantaine concentrée, de l'arrondissement de Binh Tan, à Ho Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le ministre de la Santé vient d'envoyer des instructions sur la mise en quarantaine pilote à domicile pour les F1 (qui ont eu des contacts étroits avec des patients de COVID-19 précédemment confirmés), à Ho Chi Minh-Ville afin de réduire la surcharge des établissements de quarantaine concentrés et le risque d'infection croisée dans ces établissements.

Dans un document envoyé le 27 juin, le ministère de la Santé a demandé au Comité populaire municipal d'ordonner aux administrations communales de n'autoriser la quarantaine à domicile qu'après avoir examiné et confirmé que les maisons de ces F1 remplissent les conditions de mise en quarantaine à domicile; de gérer et surveiller strictement l'organisation de la quarantaine à domicile et d'effectuer une surveillance de la santé de ces F1 pendant et après la période d'isolement.

Pour être éligibles à la quarantaine à domicile, les maisons doivent être séparées des autres et des panneaux d'avertissement doivent être placés devant les maisons. La chambre de la personne mise en quarantaine doit être séparée des espaces communs de la famille et ne pas partager le système de climatisation central, et être désinfectée quotidiennement.

Les personnes mises en quarantaine à domicile doivent respecter strictement les règles de quarantaine pertinentes, notamment ne pas quitter les chambres d'isolement pendant la période de quarantaine, ne pas rencontrer d'autres personnes ou animaux de compagnie ; installer et activer les applications Vietnam Health Declaration ou Bluezone ; et faire une déclaration de santé, effectuer une surveillance de l'auto-santé et mettre à jour les informations sur les applications.

Les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents nécessitant des soins médicaux ne doivent pas rester dans les mêmes maisons que les personnes isolées à domicile.

De plus, les autres personnes partageant les mêmes maisons ne doivent pas contacter directement les F1. Ils devraient également effectuer une surveillance de leur santé et minimiser les sorties de la maison. Les travailleurs médicaux doivent collecter des informations et examiner chaque jour l'état de santé des F1 et de leurs soignants. -VNA