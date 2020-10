Hanoi (VNA) - Le Premier ministre a ordonné le 18 octobre au ministère des Finances d’octroyer 4000 tonnes de riz extraites des réserves nationales aux provinces centrales de Quang Binh, Quang Tri, Quang Nam et Thua Thiên-Huê qui sont frappées de plein fouet par des crues et des inondations historiques.

Les forces de garde frontalière de Quang Binh aident les gens à faire face aux inondations et aux pluies. Photo : VNA

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a demandé dimanche 18 octobre de renforcer le secours et le règlement des conséquences des inondations et des glissements de terrain meurtriers dans le Centre et les Hauts Plateaux du Centre, notamment les provinces de Thua Thiên-Huê et Quang Tri.



Dans un télégramme officiel, le chef du gouvernement a également adressé sa sympathie et ses profondes condoléances aux proches des victimes, partageant les difficultés et les pertes de ces populations et des administrations locales.



Il a demandé aux comités populaires provinciaux et aux ministères et services concernés de collaborer pour diriger le règlement des conséquences des crues et inondations, la recherche des disparus, les obsèques des victimes, les soins des blessés.



Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a recommandé aux localités de fournir tous les produits de première nécessité aux sinistrés, de continuer les contrôles et de réexaminer les zones à haut risque pour évacuer en temps utile leurs habitants.



Le même jour, le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung, à la tête d’une mission, s’est rendu à Quang Tri pour diriger le règlement des conséquences des inondations.

Le bilan des intempéries établi à 18h00 le 18 octobre est de 84 morts, 38 disparus, selon le Comité national de pilotage de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles



En outre, 52.933 maisons ont été inondées, 24.734 maisons endommagées ou détruites, 924 ha de riz, 106.616 de cultures vivrières, 461.627 animaux domestiques et volailles morts noyés, 17.409 m de routes devenues impraticables



Les provinces et villes sinistrées ont évacué 11.575 foyers avec 35.787 personnes dans les provinces de Quang Binh à Thua Thiên-Huê.

Le représentant de Bamboo Airways a déclaré qu'à partir du 19 octobre 2020, Bamboo Airways a reçu et expédié gratuitement des produits de secours d'organisations sociales, d'entreprises, d'organisations et de particuliers.... aux personnes touchées par les inondations dans le Centre du Vietnam, y compris les frais de transport, les suppléments carburant et les frais liés au transport de marchandises par avion. – VNA