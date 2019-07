Des inondations dans l'Etat de Rakhine. Photo: EPA



Rangoon (VNA) - Des inondations causées par des pluies torrentielles ont frappé huit régions et États du Myanmar, obligeant 9.420 familles à s'évacuer, a annoncé jeudi le département de la gestion des catastrophes de ce pays.

Les huit régions et États touchés sont Bago, Mon, Chin, Rakhine, Kachin, Sagaing, Mandalay et Magway.



Les inondations ont submergé des maisons et des opérations de secours ont été menées dans des zones touchées, a déclaré le directeur du département de la gestion des catastrophes, Daw Phyu Lei Lei Tun.



Le ministère birman du bien-être social, des secours et de la réinstallation, en coordination avec les autorités des régions et États touchés, collecte du riz et accorde de l’aide aux victimes des inondations.



Au cours de la saison des pluies, de juin à septembre, des inondations soudaines et des glissements de terrain se produisent fréquemment au Myanmar qui est, selon les scientifiques, l’un des pays les plus touchés par les phénomènes météorologiques extrêmes. En 2015, plus de 100 personnes ont trouvé la mort et des centaines de milliers d’autres ont dû s'évacuer en raison des inondations. –VNA