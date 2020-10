De crues torrentielles ont provoqué des inondations généralisées dans la commune de Thanh An, le district de Cam Lo et le quartier de Dong Giang dans ville de Dong Ha, province centrale de Quang Tri. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - À la nouvelle des pertes humaines et matérielles provoquées dans plusieurs localités du Centre du Vietnam par des fortes pluies et des crues, le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président laotien Bounhang Vorachith a envoyé le 19 octobre un message de sympathie à son homologue vietnamien Nguyen Phu Trong.

Dans son message, le dirigeant laotien a exprimé ses condoléances au Parti, à l'État et au peuple du Vietnam, souhaitant que sous la direction du Parti et de l'État du Vietnam, le peuple vietnamien surmonte les difficultés actuelles.

Partageant les difficultés causées par des crues avec le peuple vietnamien, le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha a adressé ses plus sincères condoléances à son homologue vietnamien Nguyen Xuan Phuc.

Le vice-Premier ministre thaïlandais et ministre des Affaires étrangères Don Pramudwinai a également envoyé un message de sympathie à son homologue vietnamien Pham Binh Minh.

Dans leurs messages, les dirigeants thaïlandais expriment leur profonde sympathie à tous ceux qui sont touchés par des crues et des glissements de terrain au Centre du Vietnam, estimant que le gouvernement et le peuple vietnamiens surmonteront bientôt ces défis.

Selon le ministre vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural, Nguyen Xuan Cuong, du 6 au 12 octobre, des localités du Centre, de Nghe An à Quang Ngai ont été continuellement touchées par de grandes crues. Les régions montagneuses ont souffert de nombreux glissements de terrain. Il s'agit des catastrophes naturelles les plus graves frappant le Centre.

Plus de 260.000 familles avec un million de personnes dans six provinces de Quang Binh à Quang Nam ont été touchées par les crues. Quang Binh, la localité la plus touchée, compte plus de 85.860 familles inondées, même jusqu'à 2-3 m sous l’eau.

Le 19 octobre, à 17 heures, 127 personnes étaient mortes et portées disparues. Des ouvrages d’infrastructure, des digues, des barrages, des ouvrages hydrauliques... sont fortement endommagés. -VNA