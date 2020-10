Hanoi (VNA) – A la nouvelle de la tempête tropicale rétrogradée en dépression qui a débarqué ces derniers jours dans certaines provinces du Centre et des Hauts Plateaux du Centre avec des pluies diluviennes, provoquant des pertes humaines et matérielles, au nom de la permanence du Comité central (CC) du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), le président du CC du FPV Trân Thanh Mân a adressé un message de sympathie aux sinistrés.



Remise opportune des cadeaux aux habitants touchés par les inondations survenues à la province de Quang Binh. Photo: VNA

Selon le Comité de direction national pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles, au 11 octobre à 20h00, dix-huit personnes ont trouvé la mort. Quatorze personnes ont portées disparues. Plus de 150.00 maisons ont été endommagées. Des centaines de hectares de riz ont été inondés...

En vue de soutenir les familles touchées, la permanence du CC du FPV enverra 5 millions de dôngs à chaque famille ayant une personne décédée ou disparue; 3 millions de dôngs à chaque personne gravement blessée et traitée à l'hôpital.

La permanence du CC du FPV demande à ses antennes de Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri, Thua Thiên-Huê, Quang Nam, Quang Ngai, Gia Lai, Dak Lak et Dà Nang de coordonner avec les autorités locales, les Comités de direction provinciaux et municipaux pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles afin de soutenir les familles touchées en accordant des denrées alimentaires pour les familles menacées de faim; continuer à faire des statistiques sur les dommages humains et matériels et en faire rapport à la permanence du CC du FPV pour continuer à prendre des mesures en vue d'aider les sinistrés à surmonter les difficultés. -VNA