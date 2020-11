Des bateaux de pêche dans un endroit d'abri. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Des aides d’une valeur totale de plus de 122 milliards de dôngs (plus de 5 millions de dollars) ont été collectées par des organisations, entreprises et individus de Hanoï et de Quang Ngai pour soutenir les sinistrés des inondations au Centre.

Du 13 octobre au 3 novembre, le Comité du Front de la Patrie du Vietnam à Hanoï a reçu des aides d’une valeur totale de plus de 59 milliards de dôngs (près de 2,4 millions de dollars) et un grand nombre de biens de première nécessité offerts par des unités, organisations, entreprises et individus de la capitale, afin d’assister les habitants du Centre touchés par les récentes crues et inondations.

En outre, le Bureau de coordination du programme d’édification de la Nouvelle Ruralité à Hanoï, a reçu du 30 octobre au 3 novembre des aides financières d’un montant total de 750 millions de dôngs pour soutenir les sinistrés du Centre.

Les 19 et 29 octobre, le Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam a transporté un grand volume de biens et médicaments vers le Centre.

A Quang Ngai, le Comité provincial du Front de la Patrie du Vietnam a annoncé avoir reçu 63 milliards de dôngs (environ 2,6 millions de dollars) pour soutenir les habitants locaux touchés par le typhon Molave, le 9e au Vietnam.

Le typhon Molave ont détruit 432 maisons et endommagé plus de 140.000 autres, ainsi que 450 écoles, 70 établissements de santé et de nombreux ouvrages publics… - VNA