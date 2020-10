Les crues et inondations depuis deux semaines ont tué 40 personnes. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) - Selon le Comité national de gestion des catastrophes (NCDM) du Cambodge, les crues et inondations depuis deux semaines ont tué 40 personnes.

Du 1er septembre jusqu’au matin du 24 octobre 2020, les crues soudaines ont touché 117 villes, arrondissements et districts dans 20 des 25 provinces du Royaume et de la capitale Phnom Penh.

Au total, près de 136.440 familles ou 545.770 personnes ont été touchées, dont 11.840 familles - soit 47.350 personnes - qui ont été évacuées vers des lieux sûrs.

En outre, 120.420 maisons, 925 écoles, 270.000 hectares de rizières, 88.780 hectares de cultures subsidiaires et de nombreuses routes, ponts et canaux ont été inondés et endommagés.

Les autorités compétentes à tous les niveaux ont activement pris les mesures nécessaires afin de réduire au maximum les difficultés et l’impact sur les biens et la vie des personnes sinistrées.

La semaine dernière, le Premier ministre Samdech Techo Hun Sen s'est rendu sur place et a distribué des secours à environ 30.000 sinistrés dans des zones inondées de la province de Banteay Meanchey.- VNA