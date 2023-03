Photo: VNA



Quang Tri (VNA) – La province de Quang Tri (Centre) développe la pêche de manière moderne et durable et renforce la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).

Ceci est conforme à la Résolution n° 26-NQ/TW du Bureau politique sur le développement socio-économique, la garantie de la défense et de la sécurité dans les régions du Centre septentrional et au littoral du Centre d’ici 2030, avec une vision pour 2045.

Avec un littoral de 75 km et des zones de pêche traditionnelles autour de l’île de Con Co, au sud dans le golfe du Bac Bô, et des zones de pêche de Hoang Sa avec des ressources aquatiques abondantes et de haute valeur, Quang Tri possède des conditions favorables pour développer la pêche.

L'an dernier, Quang Tri a capturé près de 27.000 tonnes de fruits de mer, ce qui devrait augmenter cette année avec un volume estimé à 27.200 tonnes. Les fruits de mer sont utilisés comme matières premières pour les usines de transformation et pour l'exportation. Le secteur a offert des emplois directs pour 16.000 travailleurs dans 16 communes et bourgs côtiers.



Les pêcheurs ont reçu une aide sous forme de prêts à taux préférentiel pour construire et moderniser leurs bateaux de pêche et équiper d’un système de positionnement mondial (GPS) efficace.



Selon un représentant du Service provincial de l’Agriculture et du Développement rural, pour encourager les pêcheurs à aller en mer, le Service provincial a renforcé la formation pour eux et développé des groupes de production en mer pour protéger la souveraineté maritime et insulaire de la Patrie.



Il a également chargé d’aider les pêcheurs à développer les services logistiques en mer, à fournir du diesel et des produits de première nécessité pour économiser leurs coûts de carburant.

Ces derniers temps, Quang Tri a mis en œuvre de manière drastique des réglementations sur la pêche INN. Par conséquent, aucun bateau de pêche et aucun pêcheur n’a pas violé les eaux étrangères.

Cependant, il y a toujours un retard dans la réparation et la modernisation des ports de pêche de Nam Cua Viet et Cua Tung, dans le cadre d’un projet de 300 milliards de dôngs (près de 13 millions de dollars) de construction et de modernisation des installations logistiques de pêche à Quang Tri.

Le comité provincial de pilotage de la pêche INN a suggéré aux ministères et agences d’allouer des capitaux pour accélérer les travaux du projet. –VNA