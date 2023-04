Photo d'illustration : VNA



Nghe An (VAN) - Afin de lever le "carton jaune" imposé par la Commission européenne concernant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), les gardes-frontières de la province de Nghe An (Centre) ont renforcé la sensibilisation des pêcheurs, les patrouilles et le contrôle des activités de pêche illégale en mer.

Nghe An compte actuellement 3.469 bateaux de pêche dont 1.762 de plus de 12m. En 2023, la localité continue d'accélérer l'installation des équipements de surveillance, de mettre pleinement en œuvre l'enregistrement et la délivrance des licences de pêche. Dans le même temps, elle met à jour régulièrement le nombre de navires de pêche locaux dans la base de données nationale des pêches VNFishbase.



Dans les temps à venir, les gardes-frontières de la province de Nghe An continueront de maintenir le fonctionnement efficace des groupes de travail intersectoriels chargés d'inspecter et de contrôler la pêche dans les ports.

En outre, la sensibilisation des pêcheurs à la lutte contre la pêche INN doit demeurer une priorité absolue.

Le 23 octobre 2017, la Commission européenne (CE) a émis un avertissement "carton jaune" au Vietnam, après que le pays n'ait pas démontré de progrès suffisants dans la lutte contre la pêche INN. La CE devrait mener une inspection sur la pêche INN au Vietnam en juin 2023. -VNA