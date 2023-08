Hanoï, 10 août (VNA) - Le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural Phung Duc Tien a demandé aux localités de contrôler étroitement l'entrée et la sortie des navires de pêche dans les ports et d'empêcher les navires de pêche non qualifiés d'exercer des activités d'exploitation, préparant ainsi minutieusement la quatrième inspection sur place par la Commission européenne (CE) en octobre prochain.

Photo d'illustration : VNA

Ils ont également été exhortés à sensibiliser le public aux réglementations relatives à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), en particulier parmi les pêcheurs et les responsables au niveau local.Phung Duc Tien a noté qu'à la suite de la troisième inspection, la délégation de la CE a souligné quatre lacunes qui doivent être corrigées, notamment le cadre juridique, la gestion de la flotte, la traçabilité des produits aquatiques exploités et l'application de la loi.En ce qui concerne les documents juridiques, le Vietnam a essentiellement satisfait aux exigences. À l'heure actuelle, le processus de modification et de complément du décret n° 42/2019/ND-CP sur les sanctions administratives pour les infractions dans le secteur de la pêche et du décret n° 26/2019/ND-CP fournissant des dispositions et des mesures détaillées pour la mise en œuvre de la loi sur la pêche est en cours d'examen par le ministère de la Justice et sera soumis au Premier ministre pour publication.Nguyen Quang Hung, directeur de la surveillance des pêches du Vietnam, a déclaré que la CE a reconnu les réalisations exceptionnelles du Vietnam dans le travail grâce aux efforts concertés des ministères, des agences et des localités.L'installation du système de surveillance des navires (VMS) sur les navires de grande capacité et la délivrance des licences d'exploitation et des enregistrements, a atteint environ 98%. Les localités doivent faire le reste du travail avant l'arrivée de la délégation de la CE, a-t-il déclaré.Les localités doivent s'efforcer de s'assurer qu'aucune violation ne se produise dans les eaux étrangères d'ici octobre. Ce n'est qu'alors que le Vietnam pourrait voir l'opportunité de faire lever l'avertissement du "carton jaune", a-t-il ajouté.Il a informé que dans les temps à venir, le Comité directeur national sur la prévention de la pêche INN tiendra une conférence pour tirer les leçons des efforts intensifs déployés au cours de la période de 180 jours pour remédier au statut de "carton jaune".- VNA