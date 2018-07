Une scène de "My Sister’s Keeper" de Jodi Picoult. Photo: VNA/CVN



Hanoi (VNA) - Après trois mois de travail et quatre spectacles, la 5e saison du programme "Théâtre éducatif" de l’Université Ouverte de Hô Chi Minh-Ville s’est clôturée début juin. Un public conquis et une expérience très enrichissante pour tous les comédiens.



Cette saison 2018 du "Théâtre éducatif" comprenait quatre pièces tirées de quatre œuvres de la littérature anglaise et américaine: The Happy Prince d’Oscar Wilde, Agnès Gray d’Anne Brontë, Wuthering Heights d’Emily Brontë et My Sister’s Keeper de Jodi Picoult.



Les spectacles ont eu lieu les samedis soirs (19 et 26 mai, 2 et 9 juin). Malgré une météo capricieuse en raison de la saison des pluies, ils ont attiré beaucoup de spectateurs, en moyenne 200 chaque soir, parmi lesquels de nombreux touristes et étrangers travaillant au Vietnam.



Les quatre pièces ont rencontré un grand succès auprès des spectateurs, et ce bien que les comédiens n’étaient que de simples étudiants tentés par une expérience théâtrale en situation réelle, c’est-à-dire devant un "vrai" public.

Les spectateurs ont écrit des messages dans des ouvrages de littérature, destinés à des enfants en situation difficile. Photo: VNA/CVN





Après avoir vu la pièce Agnès Gray, le Dr. David Campbell, principal intervenant à la Conférence internationale sur l’enseignement de l’anglais, tenue à Hô Chi Minh-Ville fin juin, a confié avec enthousiasme: "C'est unique! Ces étudiants ont un grand mérite de jouer en anglais une pièce tirée d’une grande œuvre littéraire étrangère".



Lê Thi Dinh, enseignante de l’Université Tôn Duc Thang, a aussi salué le travail de ces comédiens amateurs après avoir vu The Happy Prince: "C’était vraiment super! J’attends le spectacle suivant avec impatience. Merci beaucoup aux étudiants!".



Sandra Swanepoel, enseignante américaine d’EMG Education, a encensé Wuthering Heights: "Excellent! Nous avons adoré".



Une nouveauté cette année



Cette année, les spectateurs ont été invités à écrire leurs impressions et d’autres messages sur des livres de littérature payés par des sponsors: Tri Viêt News, Phu Quôc Land Travel, Ocean Education, College Centennial, College Upper Madison, Académie internationale des langues du Canada (ILAC), Université de St. Thomas, Université du Nebraska Lincoln, Université Maynooth, Collège Douglas et Collège Fanshawe.



Tous ces livres seront envoyés aux enfants défavorisés pris en charge dans trois établissements: la Maison du cœur Thiên Ân à Gia Lai (hauts plateaux du Centre), le collège Thanh An (district de Cân Gio, à Hô Chi Minh-Ville) et le Centre de désintoxication Nhi Xuân à Hoc Môn (en banlieue de Hô Chi Minh-Ville).



Le comité d’organisation a souhaité par ce biais transmettre un message à la fois humanitaire et éducatif, espérant que les messages écrits dans ces ouvrages encourageront ces enfants en situation difficile et insuffleront en eux l’envie de se dépasser pour réaliser leurs rêves. - CVN/VNA