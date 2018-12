Hanoï, 22 décembre (VNA) – A l’occasion du 74e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam (22 décembre 1944), le général d’armée Do Ba Ty, vice-président de l’Assemblée nationale, a assisté vendredi 21 décembre à la cérémonie de commémoration et d’inhumation des restes des martyrs au cimetière national de Vi Xuyen, dans la province frontalière de Ha Giang (Nord).

Inhumation des restes des martyrs au cimetière national de Vi Xuyen, dans la province frontalière de Ha Giang (Nord). Photo: VNA

Lors de cette cérémonie organisée par le Comité du Parti, le Conseil populaire, le Comité populaire et le Comité du Front de la Patrie de la province de Ha Giang, Do Ba Ty et les participants ont fait des offrandes de fleurs et d'encens et ont observé une minute à la mémoire des héros et des morts pour la Patrie.

Ce samedi 22 décembre, au cimetière des morts pour la Patrie de la cité municipale d’An Khe, province de Gia Lai (Hauts Plateaux du Centre), les autorités locales ont également organisé une cérémonie de commémoration et d’inhumation des restes de 45 soldats tombés lors de la Résistance anti-américaine.

Prenant la parole, Huynh Nu Thu Ha, vice-présidente du Comité populaire provincial, a souligné l’immense sacrifice des martyrs. -VNA