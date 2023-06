Son La (VNA) - Les autorités de la province septentrionale de Son La ont organisé le 24 juin une cérémonie pour rendre des hommages posthumes et enterrer les quatre soldats volontaires vietnamiens tombés au Laos.Leurs restes ont été retrouvés dans la province de Luang Prabang au début du mois dernier.S'exprimant lors de la cérémonie, la vice-présidente du Comité populaire provincial, Trang Thi Xuan, a souligné le noble esprit révolutionnaire des combattants vietnamiens qui avaient sacrifié leur vie pour la lutte pour l'indépendance des deux peuples.Les autorités provinciales et les autres personnes présentes à la cérémonie ont offert de l'encens et des fleurs pour exprimer leur gratitude vis-à-vis des grands mérites des héros et des martyrs. -VNA