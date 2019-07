Photo : VNA

Long An (VNA)- Le Comité populaire de la province de Long An (Sud) a organisé le 22 juillet une cérémonie de commémoration et d'inhumation des restes de soldats vietnamiens tombés au Cambodge.

Les autorités de localités cambodgiennes et vietnamiennes ont procédé aux formalités pour la remise et la réception des restes de 141 soldats et de trois tombeaux collectifs. Il s’agit des résultats de recherche menés par des soldats de l’équipe K73 (relevant du Commandement militaire de la province de Long An) pendant la saison sèche 2018-2019. Ensuite, des restes des soldats ont été rapatriés puis inhumés au cimetière des Morts pour la Patrie Vinh Hung-Tan Hung, au district de Vinh Hung, province de Long An.

La cérémonie de remise et de réception de restes a vu la présence des représentants du Département général de la politique (ministère de la Défense), de la 7e zone militaire, des responsables de la province de Long An, et des autorités et forces armées des provinces cambodgiennes de Svay Rieng, de Battambang et de Pailin.

Jusqu’à présent, K73 a trouvé et rapatrié les restes de plus de 2.300 soldats tombés au Cambodge au cours des 18 années de recherche.-VNA