Photo : VNA

Dien Bien (VNA) - Le Commandement militaire de la province de Dien Bien et le Service provincial du Travail, des Invalides et des Affaires sociales ont organisé le 19 décembre la cérémonie d’inhumation des restes de deux martyrs tombés pendant la campagne de Dien Bien Phu en 1954. Il s’agit du soldat To Kim Chuy et d’un autre non identifié.

Photo : VNA

Le soldat To Kim Chuy, né en 1924 dans la commune de Dong Hoang, district de Dong Hung, province de Thai Binh (Nord), fut enrôlé dans l'armée en 1949 et mort le 21 mars 1954 pendant la campagne de Dien Bien Phu. Pour ses exploits exceptionnels, To Kim Chuy s’est vu décerné l’Ordre de la Victoire de troisième classe et le certificat de reconnaissance de la Patrie.

Les restes du soldat To Kim Chuy et du soldat non identifié avaient été retrouvés au village de Hong Liu, commune de Na Tau, ville de Dien Bien Phu, province éponyme.-VNA