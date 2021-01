Cérémonie d'inhumation des restes de 23 morts pour la Patrie pendant la Résistance contre les troupes françaises, le 11 janvier à Hoa Binh. Photo : VNA



Hoa Binh (VNA) - Le 11 janvier, le Comité provincial du Parti de Hoa Binh, le Conseil populaire et le Comité populaire de cette province septentrionale, ont organisé une cérémonie d'inhumation des restes de 23 morts pour la Patrie pendant la Résistance contre les troupes françaises.



La cérémonie s’est tenue au cimetière des Héros morts pour la Patrie de la commune de Trung Son, district de Luong Son.



En collectant des informations auprès des témoins et d’habitants locaux et en menant plusieurs enquêtes, les organes compétents avaient conclu que les restes de martyrs morts pendant la Résistance contre les troupes françaises étaient enterrés au pied de la montagne du hameau de Thach Quyen, commune de Cao Duong, district de Luong Son. Les opérations de recherches avaient été menées sur 6.000 m2 du 23 décembre 2020 au 6 janvier 2021.



Par vérification, on sait qu'il s'agit des restes de soldats du 48e régiment, de la 3e région, qui se sacrifièrent vers 1947 - 1950. Les organes compétents ont prélevé des échantillons d'ADN pour les stocker pour une identification ultérieure des martyrs.-VNA