Quang Ngai (VNA) - Le président du Comité populaire provincial de Quang Ngai, Dang Van Minh, vient de signer la décision No 270 / QD-UBND sur le Programme de promotion des investissements en 2021 de la province.

Le Comité populaire provincial consacrera près de 2,2 milliards de dongs (95.000 dollars) pour organiser des programmes et activités de promotion des investissements, en donnant la priorité à l'attraction de projets dans l'industrie pétrochimique, l'industrie auxiliaire, l'industrie de haute technologie, les ports maritimes, la logistique, les technologies propres, ainsi que les projets agricoles de haute technologie, les infrastructures urbaines, les projets dans le tourisme et les services.

Le président du Comité populaire provincial a chargé le Service provincial du Plan et de l'Investissement et le Comité de gestion de la zone économique de Dung Quat et des zones industrielles de la province de se coordonner avec les organes et unités compétentes pour mettre en œuvre des programme de manière efficace.

Selon le chef du Comité de gestion de la zone économique de Dung Quat et des zones industrielles, en 2021, le Comité de gestion promeut les investissements en s'engageant à accorder un soutien aux investisseurs en particulier dans la libération du terrain et la simplification des formalités administratives.

En outre, la province se concentre également sur l'appel à l'investissement dans le développement de logements et infrastructures de services publics pour les employés travaillant dans la zone économique de Dung Quat et les zones industrielles de la localité.

De plus, la province continuera de créer des conditions favorables aux investisseurs et aux entreprises, d'accélérer la mise en œuvre des projets d'investissement tels que le parc industriel, urbain et de services Vietnam-Singapour (VSIP Quang Ngai), la zone industrielle et urbaine de Dung Quat, le projet de modernisation et d'agrandissement de la raffinerie de Dung Quat, le projet d'agrandissement du Complexe de production de fer et d'acier de Hoa Phat Dung Quat, le projet de port de conteneurs de Hoa Phat Dung Quat, les projets d'industriegazière dans le parc industriel de Binh Hoa - Binh Phuoc.

En même temps, la province examinera les projets d'investissement en retard ou inefficaces afin de prendre des mesures pour les soutenir, les gérer, les retirer ou mettre fin à leur activité.

La province concentre toutes ses ressources pour améliorer davantage son environnement d'investissement et des affaires et pour favoriser la réforme de ses procédures administratives. Elle se concentre également sur l'attraction de projets d'investissement de moyenne et grande échelles.

En particulier, la province donne la priorité aux projets d'investissement dans les industries auxiliaires, de haute technologie et respectueux de l'environnement, afin d'assurer ses objectifs de développement durable.

Avec Quang Ngai, les industries auxiliaires apportent une contribution considérable au développement économique provincial qui représente plus de 40% de la valeur industrielle de la région Centre.

Selon Nguyen Tang Binh, vice-président permanent du Comité populaire provincial, Quang Ngai a d'abord formé des industries de soutien dans les secteurs de la mécanique et manufacturiers, du textile et de la chaussure, de l’électronique, de la transformation du bois, du papier...

En 2021, la province se coordonnera avec les ministères, les agences centrales et les unités connexes pour organiser des programmes de promotion du commerce, des colloques et conférences pour écouter les propositions des entreprises afin de résoudre leurs problèmes éventuels.

Fin février 2021, la province comptait 61 projets d'investissement direct étranger (IDE) en vigueur cumulant 1,968 million de dollars, et 668 projets d'investissement direct domestique (IDD), d'un capital d'investissement total de 294.950 milliards de dongs (12,8 milliards de dollars) (hors projets immobiliers). -VNA