En Indonésie. Photo : Reuters



Jakarta (VNA) - L'Agence de l'immigration d'Indonésie a annoncé que la politique de "visa d’or" serait mis en œuvre dès ce mois de juillet, à l’intention des entreprises et des citoyens étrangers investissant une certaine somme d'argent dans ce pays.Le chef de l'agence, Silmy Karim, a affirmé que le politique profiterait au pays car les visas seraient accordés de manière sélective. De plus, les entreprises qui demandent ce visa doivent investir au moins 50 millions de dollars en Indonésie, tandis que les particuliers sont tenus d'investir un minimum de 350.000 dollars en obligations d'État.Selon M. Silmy, il s'agit également d'une des mesures du gouvernement pour filtrer les touristes étrangers qualifiés. Le "visa d’or" est valable 5 à 10 ans et permet à son titulaire de mener des activités commerciales et d’autres en Indonésie.Le ministre indonésien du Tourisme et de l'Economie créative, Sandiaga Uno, a exprimé l'espoir que le " visa d’or" aidera à attirer davantage d'investissements étrangers dans de nombreux domaines et à faire de l' Indonésie un centre de croissance économique durable. - VNA