Jakarta (VNA) – Quelque 39.277 résidents dans la province indonésienne de Riau souffrent actuellement de problèmes respiratoires en raison de l'escalade de fumée provoquée par les incendies de forêts, a annoncé le 12 septembre une responsable locale.



La cheffe du Service provincial de la Santé, Mimi Nazir, a souligné que le chiffre était nettement supérieur à celui enregistré en juillet et août, avec respectivement 27.563 et 29.236 personnes.



Prévoyant l'afflux de patients souffrant de problèmes respiratoires, elle a déclaré que les centres médicaux publics des 12 localités de la province avaient été transformés en installations destinées aux personnes exposées à l'escalade de fumée.



"Ils passeront des examens médicaux gratuits pour leurs problèmes respiratoires dans ces établissements", a-t-elle ajouté.



Edy Natar Nasution, gouverneur adjoint de Riau, a déclaré que les écoles étaient fermées depuis le début de la semaine, anticipant ainsi une situation qui pourrait s'aggraver. L'administration provinciale a également distribué des masques gratuits aux résidents des zones touchées.



La qualité de l'air dans la plupart des régions de la province de Riau a été déclarée dangereuse en raison du brouillard de fumée observé le 12 septembre. L'indice de pollution de l'air, abrégé localement en ISPU, a atteint un niveau alarmant de 300, bien supérieur au niveau adéquat de 100.



La province de Riau possède les plus grandes zones touchées par les incendies de forêts avec 49.266 hectares sur un total de 328.724 hectares détectés dans l’ensemble du pays entre janvier et août. Les autres provinces touchées par les incendies de forêts sont Nusa Tenggara Est, Kalimantan central, Kalimantan occidental, Kalimantan méridional et Sumatra méridional.



L’Indonésie a déployé des milliers de personnes et le bombardement à l’eau avec des hélicoptères pour lutter contre les incendies de forêts. -VNA