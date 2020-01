Le ministre indonésien de l’Industrie, Agus Gumiwang Kartasasmita. Photo: antaranews.com antaranews.com

Jakarta (VNA) - Le ministère indonésien de l'Industrie a fixé l'objectif d'investir cette année entre 307 et 351 milliards de roupies (22 – 25 milliards de dollars) dans le secteur industriel, un chiffre bien supérieur aux 188,8-204,6 milliards de roupies avancés en 2019.

En vue d’atteindre cet objectif, il est nécessaire d’achever les contraintes d’investissement et de simplifier les formalités administratives, tout en publiant une loi omnibus, a déclaré le 6 janvier le ministre indonésien de l’Industrie, Agus Gumiwang Kartasasmita.

À mesure que l'investissement dans le secteur industriel augmente, les besoins en main-d'oeuvre continuent également de croître, a-t-il souligné.

En 2020, le nombre de travailleurs dans le secteur industriel est estimé à 19,59-19,66 millions.

Pour faciliter les investissements dans le pays, le gouvernement continue de donner la priorité au développement des industries en dehors de Java, dont le développement de zones industrielles prioritaires.

De 2020 à 2024, 27 zones industrielles prioritaires sont prévues, à savoir 14 sur l'île de Sumatra, six à Kalimantan, une à Madura, une à Java, trois aux îles Sulawesi et Maluku, une en Papouasie et une à Nusa Tenggara occidental.

Le gouvernement appelle les investissements dans les grands projets industriels en pétrochimie, construction de villes intelligentes, industrie électronique … -VNA