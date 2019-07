La région de Donggala, en Indonésie, a été dévastée le 28 septembre 2018 par un séisme et un tsunami. Photo : New York Times

Jakarta (VNA) - Les habitants de la côte sud de l’île de Java n’auront pas à s’inquiéter de la menace de tsunami s’ils prennent des mesures pour atténuer les effets des catastrophes, a déclaré Agus Wibowo, porte-parole de l'Agence nationale contre les catastrophes naturelles (BNPB) d’Indonésie.

Le représentant de BNPB a exhorté les habitants à suivre le principe 20-20-20 pour éviter des dommages importants (si les tremblements de terre durent 20 secondes, vous devez évacuer le plus tôt possible car un tsunami peut arriver dans 20 minutes et vous mettre à l’abri dans un bâtiment d'au moins 20 mètres de hauteur).

Il est aussi nécessaire de construire des bâtiments résistant aux séismes, a ajouté Agus Wibowo, en suggérant de télécharger l'application InaRisk pour obtenir des informations et des avertissements de BNPB sur les catastrophes naturelles potentielles.

Le gouvernement indonésien a mis en place le programme Expedition Destana, qui consiste à envoyer des équipes dans des villages situés le long de la côte sud de l’île de Java afin d’initier les habitants locaux aux mesures de prévention.

Daryono, responsable de l'information sismique et de l'alerte précoce aux tsunamis au sein de l'Agence de météorologie, de climatologie et de géophysique d’Indonésie (BMKG), a déclaré que la côte sud de l’île de Java était plus exposée à ces catastrophes naturelles en raison de la zone de subduction entre les plaques eurasienne et indo-australienne.

Il a ajouté que les habitants locaux pouvaient marquer des plages à l’abri des tsunamis et développer la capacité du public à faire face aux catastrophes.

Auparavant, Widjo Kongko, expert en tsunami de l'Agence indonésienne pour l'évaluation et l'application de la technologie (BPPT), a déclaré le 17 juillet que la côte sud de l’île de Java, en particulier la ville de Yogyakarta, pourrait connaître un séisme de magnitude 8,8 et un tsunami d'une hauteur pouvant atteindre 20 mètres. -VNA