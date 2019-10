Une manifestation à Wamena dans la province de Papouasie le 23 septembre. Photo: time.com Une manifestation à Wamena dans la province de Papouasie le 23 septembre. Photo: time.com

Jakarta (VNA) - Le ministre indonésien de la Communication et de la Technologie de l’information, M.Rudiantara, a confirmé la normalisation complète de l'accès à Internet dans la province de Papouasie.

Auparavant, le ministère de la Communication et de la Technologie de l’information avait restreint l'accès à Internet dans les provinces de Papouasie et de Papouasie occidentale d'août à fin septembre afin de contrecarrer la prolifération de fausses nouvelles et contenus incendiaires. L’Internet avait été complètement coupé après les émeutes du 23 septembre.

Selon le ministre indonésien, ces restrictions ont été une mesure pour freiner la prolifération des infox et des expressions de haine. Le nombre de fausses nouvelles en Papouasie avait atteint son point culminant de 42.000 le 31 août 2019. Ce nombre était tombé à environ un millier le 12 septembre 2019, après le blocage de l'accès à Internet.

La province de Papouasie, située en Nouvelle-Guinée occidentale, est une ancienne colonie néerlandaise. Elle a été annexée par l'Indonésie en 1969 après un référendum organisé sous l'égide de l'Organisation des Nations unies (ONU). -VNA